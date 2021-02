Grande Fratello, la decisione dei concorrenti dopo il lutto, è il caos

Al Grande Fratello Vip la decisone degli inquilini è unanime ma gli autori tolgono l’audio e su Twitter parte la petizione

Il Grande Fratello Vip sconvolto da un grande lutto. Ieri è piombata nella casa la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire e che poteva immaginare. La morte di Lucas, il fratello di 27 anni di Dayane Mello che è scomparso in seguito ad un incidente stradale.

Lo strazio più totale della concorrente che ha deciso però di non abbandonare il gioco. Anche se fosse uscita avrebbe dovuto seguire una quarantena di 10 giorni e solo dopo sarebbe potuta partire per il Brasile.

“Non ce la facevo a stare da sola in un container” ha detto la brasiliana dopo aver ricevuto la notizia dal fratello Juliano. E così tutta la casa si è stretta intorno a lei ed è calato un silenzio spettrale. Un silenzio di rispetto e di dolore per lei che ha perso una delle persone più importanti della sua vita. Per Lucas una lampada cinese vola in cielo.

Poi la decisione unanime presa dai concorrenti che ha scatenato anche la corsa dei social. E il Grande Fratello cosa ne pensa?

Grande Fratello, i gieffini vogliono abbandonare ma è censura

Dopo la notizia del lutto per Dayane Mello è un po’ come se il lutto fosse di tutti i concorrenti. L’aria non è più la stessa in casa e tutto è cambiato. Così i partecipanti cominciano a mettere in dubbio il proseguo del reality.

Il primo è Tommaso Zorzi che si chiede: “Che senso ha continuare? Ormai è finita. Dovremmo abbandonare tutti e regalare il montepremi a Dayane” ha detto, seguito a ruota da tutti gli altri gieffini che sembrano appoggiare la sua proposta. Anche Stefania Orlando e Samantha de Grenet sono d’accordo esprimendo la loro perplessità ed i dubbi.

“Chi ha la forza di continuare a fare siparietti…” dicono, incalzate anche da Giulia Salemi che dice come in casa non si fa altro che pensare al lutto. Ma mentre i concorrenti si confrontano gli autori tolgono l’audio e non danno la possibilità ai telespettatori di ascoltare altri possibili dubbi sollevati.

Ma ci pensano i social a fare il resto e su Twitter alcuni fan del programma lanciano la petizione per chiedere agli autori la fine anticipata del reality. Ma come sempre tutto è nelle mani del Grande Fratello e solo venerdì scopriremo cosa ha deciso di fare.