A nove anni dalla scomparsa, si torna a parlare dell’omicidio di Roberta Ragusa. Il settimanale Giallo pubblica alcune frasi del suo diario

Era la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, quando Roberta Ragusa fu trovata morta a San Giuliano Terme. Oggi dopo nove anni spunta fuori il diario della vittima e alcune frasi sembrerebbero confermare la ricostruzione del caso: Antonio Logli, marito della donna, ha ucciso la moglie. Parole drammatiche e strazianti, frasi toccanti ma non nuove. Anche tempo fa in una lettera scritta dalla vittima letta a Chi l’ha visto aveva lasciato il pubblico senza parole. In quelle pagine c’è la verità? Quella tra Roberta e Antonio era una relazione malata?

Omicidio Roberta Ragusa: cosa c’è scritto nel diario?

Sfogliano il diario di Roberta Ragusa, spunta un episodio fino ad oggi rimasto nascosto: l’aborto, un’esperienza forte che la vittima ha riportato nelle pagine del quaderno. “Ho perso un figlio e Antonio non mi dice neanche ciao – scrive – Ho paura di stancare chi mi sta intorno con i miei continui pianti, specialmente mio marito”. E poi ancora si legge: “Il mio bambino è morto, me l’hanno dovuto ammazzare. Piango molto. Non riesco a fare niente. Mi sento così sola”. Logli non ha mai parlato di questo tragico evento che in passato avrebbe toccato la coppia e intanto annuncia alle telecamere di voler sposare la sua nuova compagna Sara Calzolaio, donna con cui aveva iniziato una relazione extraconiugale mentre era sposato.

Secondo la sentenza definitiva di luglio 2019, l’uomo risulta essere l’unico indagato per la morte della moglie, ma non sembra aver rinunciato all’idea di chiedere la revisione del processo.