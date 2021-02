Barbara D’urso, relazione clandestina: “Le chiamavo scivolate”

Barbara d’Urso ha avuto una relazione con un uomo sposato? Chi è e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Ecco i dettagli

La conosciamo per le sue chicche in tv con i programmi televisivi più seguiti dal pubblico italiano. Pomeriggio cinque e Live-non è la D’Urso sono i suoi cavalli di battaglia e su Instagram fa il pieno di energie con foto e video. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che oggi oltre ad essere la regina di Mediaset è anche al centro del gossip. Qualche tempo fa ha avuto una relazione clandestina con un uomo vip sposato, cosa sappiamo di questo misterioso personaggio?

Barbara D’Urso: con chi ha avuto la relazione?

L’uomo misterioso è il cantante Memo Remigi, i due hanno avuto una storia per quattro anni mentre lui era sposato e aveva un figlio. Oggi a distanza di anni, Memo ha deciso di raccontare la loro relazione al settimanale Dipiù dove parla delle sue scivolate. Il tradimento con la presentatrice di Mediaset fu quello che ricorda meglio, proprio perché i due vissero anche una convivenza dopo che il cantante fu cacciato di casa dalla moglie. “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? – ha rivelato – Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta”. Lei aveva venti anni e lui quaranta.

Certi legami non finiscono. Infatti Remigi, dopo quattro anni con la D’Urso, decise di tornare a casa. Oggi la regina di Mediaset all’età di sessantatré anni è single e in cerca del grande amore.