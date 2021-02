Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli: le gambe di una ragazzina FOTO

Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli: le gambe di una ragazzina. La famosa conduttrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Barbara D’Urso è una delle donne più amate del mondo della televisione. Ha cominciato la sua carriera tantissimi anni fa, ma sono almeno vent’anni che ha conquistato ufficialmente la Mediaset con la sua conduzione. Ha guidato tantissimi programmi che hanno fatto la storia di questa rete e negli anni ha conquistato sempre di più il pubblico che oramai da anni la segue con passione e con tanto affetto.

Barbara D’Urso, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Negli ultimi anni l’abbiamo vista ricoprire un ruolo sempre più importante su Canale Cinque. Nonostante il tempo stia passando anche per lei, ha la bellezza e la forza di una donna con la metà dei suoi anni: sono un po’ di anni oramai che la Mediaset ha scommesso quasi tutto di lei. Conduttrice del Grande Fratello Nip e non solo: dopo Pomeriggio Cinque e Domenica Live, è stato creato un programma che porta il suo nome: “Live Non è la D’Urso” che va in onda tutte le domeniche sere su Canale Cinque in prima serata assoluta.

Barbara ha conquistato anche il pubblico dei giovani: è diventata una vera e propria icona su Twitter dove tutti i ragazzi seguono i suoi programmi e commentano tutto quello che fa.