GF Vip, Alda D’Eusanio reagisce a Tommaso Zorzi: “Frase del caz**”

Continua la vita all’interno del Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata Tommaso Zorzi ha rivelato un particolare tatuaggio che ha causato una reazione in Alda D’Eusanio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Non sono stati giorni semplici all’interno della casa del GF Vip dopo la comunicazione del lutto che ha colpito Dayane Mello. L’aria che si respira è di grande preoccupazione e tristezza, nonostante i concorrenti si stiano impegnando ad alleggerire per quanto possibile la sua quotidianità. Tra attività e momenti di spensieratezza ci sono anche lunghe chiacchierate nelle quali i vip provano a conoscersi meglio, rilevando dettagli che finora non erano stati ancora condivisi. Proprio in occasione di uno di questi momenti è avvenuto un esilarante scambio di battute tra Tommaso Zorzi e Alda D’Eusanio. Tema della conversazione: i tatuaggi.

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello, messaggio toccante e lanterna d’addio per il fratello

Il tatuaggio di Tommazo Zorzi e la reazione di Alda D’Eusanio: “Che frase del caz**”

LEGGI ANCHE -> Il Cantante Mascherato: tornerà Raimondo Todaro? Cosa è successo

Alda D’Eusanio non ha fatto mistero di non gradire i tatuaggi e di non capirne il fascino. Parlando con alcuni inquilini che hanno deciso di incidere sulla propria pelle disegni e frasi, la giornalista ha voluto saperne di più. Pierpaolo Pretelli mostra il suo “I’ve never lost” ovvero “Non ho mai perso“, che suscita subito il commento ironico dei suoi compagni. “Ma a vent’anni cosa vuoi avere perso? Non hai perso neanche la verginità a vent’anni“.

Si passa poi a Tommaso Zorzi che con la schiettezza che lo contraddistingue dichiara: “Io ho la scritta ‘Fun is fun’ sul caz**“. La reazione di Alda D’Eusanio dinnanzi a questo non si fa attendere. “Hai davvero questa frase tatuata sul caz**? Che frase del caz**“, una battuta creata sul doppio senso e che fa scattare immediatamente la censura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Le telecamere passano quindi a inquadrare un luogo differente della casa e il pubblico non è riuscito a seguire il resto della conversazione. Quello che si è sentito è bastato però a scatenare l’ilarità sul web che non ha perso l’occasione per commentare l’accaduto.