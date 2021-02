Bianca Atzei: “Il mio ritorno è una rinascita”

Bianca Atzei lancia il suo ultimo singolo “John Travolta”. La cantante pop racconta: “È un po’ come rinascere. È solo il primo passo di un lungo percorso”

“Sono tornata. Domani sarà tutto vero“: ha annunciato così il suo nuovo singolo Bianca Atzei, dopo sei anni di assenza dalle scene. L’ultimo album della cantante “Bianco e Nero” era uscito nel 2015, poi solo qualche collaborazione, prima col rapper J-Ax per la sua “Intro“, poi con Ultimo in “Risparmio un sogno“.

In questi giorni Bianca lancia la sua ultima fatica, il singolo “John Travolta“. Un brano prodotto dai Legno, duo indie-pop innovativo. Ma com’è nato questo cambio di rotta? “Ho i miei riferimenti: da Patty Pravo a Giorgia, alla Berté con la quale ho avuto la fortuna di cantare. Ma da questo periodo di incertezza è nata l’esigenza di reinventarmi e rinnovarmi artisticamente“.

La voglia di cambiamento si percepisce dal testo del singolo: pieno di riferimenti al mondo dello spettacolo, “John Travolta” racconta di una storia d’amore ormai finita, ma da una parte c’è lui, ancora preso dal ricordo, e dall’altra lei, pronta per una nuova vita. “Ho sentito i Legno alla radio – continua la cantante – il loro brano “Delia” ha qualcosa di magico. Oggi non devi avere un nome per arrivare a emozionare, la cosa più importante è la canzone. E pensando a John Travolta mi sono venuti in mente loro due”.

Bianca Atzei: “Il mio ritorno è solo il primo passo”

La cantautrice, milanese ma di origini sarde, racconta come sia stato difficile adattarsi alle restrizioni dovute alla pandemia, e di come anche le sue abitudini lavorative siano state stravolte. “Mi è mancato viaggiare – spiega – girare l’Italia per concerti. Mi mancano i musicisti che suonano con me, le luci, il palco e il rumore dei miei tacchi quando a occhi chiusi vado incontro al pubblico“.

È proprio ai suoi fan che si rivolge, anticipando i prossimi step. “Era da tempo che aspettavo questo momento, il mio ritorno – ha scritto la cantante su Instagram – È un po’ come rinascere… Questo sarà solo il primo passo di un lungo percorso, che ho preparato in questo periodo, incuriosita e stimolata da un’ondata di suoni e colori nuovi. Adesso tocca a me ricambiare tutto l’affetto e il supporto che mi avete sempre dato”.

Bianca non rivela quando sarà pronto l’album, dal titolo ancora top secret, che dovrebbe comunque uscire entro il 2021. Magari quando il pericolo del virus sarà scemato e si potrà tornare “a ballare come John Travolta“.