Che Dio ci aiuti! Stefano De Martino balla con la suora e infiamma i social – VIDEO

La partecipazione di Stefano De Martino alla fiction “Che Dio ci aiuti!” ha infiammato i social. Il ballerino danza con suor Costanza e il pubblico va in delirio

“Un ospite inatteso” 🕺🏻 🤩 💃🏻

Facciamo un salto dietro le quinte di #CheDioCiAiuti6 per prepararci alla serata insieme a Stefano De Martino – @ste_demartino! 😉 pic.twitter.com/901ILxMEmx — Che Dio Ci Aiuti (@CheDioCiAiuti6) February 4, 2021

Stefano De Martino, celebre ballerino e coreografo lanciato dal programma Amici di Maria De Filippi, torna sul piccolo schermo con la partecipazione ad una delle fiction più amate d’Italia. Stefano infatti ha recitato nel ruolo di se stesso in due puntate di “Che Dio ci aiuti”, fortunata serie tv targata Rai. Il suo arrivo nel convento era stato già annunciato lo scorso novembre e i fan erano in attesa di vederlo in azione.

Nella sceneggiatura della fiction, il ballerino fa la sua comparsa grazie a Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi. La suora, amante della danza, decide di iscrivere i ragazzi della casa-famiglia ad una gara di ballo, di cui Stefano è il giudice. Tuttavia Suor Costanza non riesce ad incontrarlo durante la competizione e sul finire dell’episodio, il ballerino si presenta al convento. Un rapido scambio di battute spiritose ed ecco che Stefano e la suora si lanciano in un passo a due. E il pubblico sembra aver gradito.

Stefano balla con Suor Costanza ed è gara di tweet fra i fan

Ovviamente la dinamica fra ballerino e suora ha fatto registrare un boom di tweet e commenti sui social. C’è chi ricorda la stagione precedente, in cui Suor Costanza aveva ballato con Simone di Pasquale, uno dei coach di Ballando con le Stelle, e chi ironizza sulla partecipazione dell’ex di Stefano, Belen Rodriguez, in Don Matteo.

Qualche utente fa dei paragoni con la vita privata di Stefano, da sempre sotto ai riflettori dopo le storie con Emma Marrone e Belen e scrive: “La sua vita privata? Meno movimentata di quella di Suor Costanza!”. Ma c’è anche chi vede del feeling fra il ballerino e la religiosa: “Suor Costanza e Stefano De Martino top… Belen mutissima”, si legge in un altro tweet.

Insomma un successo sia per la fiction che per il ballerino, che comparirà anche nel prossimo episodio. E possiamo scommettere che non mancherà di fare faville.