I Soliti Ignoti: la prova di Alessandra Mussolini. “E’ disperata”

I Soliti Ignoti. Alessandra Mussolini ha partecipato come concorrente vip alla trasmissione sulle identità nascoste

I soliti Ignoti è il longevo game show televisivo che va in onda ormai sui nostri schermi dal 2007, che prevede indubbiamente intuito, fortuna ma anche capacità d’osservazione.

La difficoltà consiste nell’abbinare otto personaggi, che sfileranno di volta in volta davanti al concorrente di turno, alle identità proposte dalla redazione, in base principalmente al loro mestiere. La sfida sale di livello in una fase successiva, poiché bisognerà infatti associare un personaggio in più, legato da vincoli di parentela a una delle identità precedenti.

La conduzione è affidata al simpaticissimo Amadeus che, ultimamente, sta ospitando in trasmissione volti noti della tv che metteranno alla prova le loro capacità con lo scopo di accumulare un gruzzolo che sarà devoluto in beneficenza all’ospedale Spallanzani di Roma.

La puntata di ieri, 4 Febbraio, ha visto cimentarsi la politica Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini concorrente a I Soliti Ignoti: com’è andata

La puntata del 4 Febbraio de I Soliti Ignoti ha visto mettere alla prova le proprie capacità d’osservazione Alessandra Mussolini. Il game show di RaiUno non è affatto semplice, si basa molto anche su una buona dose di fortuna.

Il presentatore Amadeus ha accolto la concorrente vip facendole i complimenti per la sua partecipazione recente al programma Ballando con le Stelle. La Mussolini si è guadagnata un ottimo terzo posto, gareggiando con Maykel Fonts (eccetto per l’ultima puntata, accompagnata da Samuel Peron). “E’ stata un’esperienza estrema” – ha detto alle telecamere di RaiUno.

Il suo percorso a I Soliti ignoti è stato decisamente più breve ma anche meno fortunato. In palio c’erano 9.200 euro che non sono stati messi in saccoccia a causa del fallimento della prova del parente misterioso. A fine trasmissione è entrata in studio una ragazza che Alessandra Mussolini ha indicato come figlia dell’ignota numero 5. In realtà era legata all’ ignoto numero 7. “È disperata” – ha detto scherzosamente Amadeus. “Mi dispiace tanto” – ha replicato la Mussolini.