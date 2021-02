Rocca Casalino fa gli scatoloni, addio alla politica: tutta la verità a Striscia

Rocco Casalino si ferma davanti alle telecamere di Striscia la notizia e oltre al tapiro d’oro parla del suo futuro

Rocco Casalino pronto a fagli scatoloni e dire addio ai palazzi della politica. L’ex concorrente del Grande Fratello, diventato portavoce dall’ormai ex presidente del consiglio Giuseppe Conte chiude dopo tre anni la sua parentesi nelle vesti di esperto della comunicazione.

È stato beccato dall’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli che li ha consegnato il tapiro d’oro proprio in vista dell’abbandono.

Casalino si è concesso e ha parlato a lungo con Staffelli approfittandone per rispondere a molte cose che sono state dette. Fino a qualche giorno fa tutto questo sarebbe stato impensabile e invece è successo permettendo anche a Staffelli di arrivare fino da Conte e consegnare anche a lui un bel tapiro d’oro.

L’ex gieffino ha specificato che lui non ha mai parlato fino ad ora e che tutte le cose che sono state dette su di lui non sono assolutamente vere.

Rocco Casalino, il tapiro e la verità su di lui

Tantissime le cose che Valerio Staffelli ha chiesto a Rocco Casalino. Prima tra tutte la polemica delle ultime ore secondo la quale sarebbe stato proprio lui a telefonare ai vertici del Movimento 5 Stelle per chiedere un secco no al governo guidato da Mario Draghi in uno speranzoso ritorno di Conte.

Nient’affatto, accuse rispedite al mittente, come anche le voci che riguardavano le sue dichiarazioni sul suo studio, troppo piccolo, e anche quelle che lo volevano al Grande Fratello Vip.

Era giusto di ieri la voce e Casalino che nella casa di Cinecittà già ci è stato ha risposto “Mai al Grande Fratello Vip” per poi correggersi, incalzato da Staffelli, che nella comunicazione mai è meglio non dirlo.

Ed infine una domanda anche sul suo libro che racconta la sua storia. Un’autobiografia molto chiacchierata che uscirà il prossimo 16 febbraio. Ora è tempo di riposarsi per Casalino.