Emma Marrone detta tendenza Primavera 2021 con la felpa con cappuccio

Grazie all’ultimo post su Instagram, la cantante italiana Emma Marrone si aggiudica nuovamente il titolo di regina delle Hoodie.

L’abbiamo vista recentemente duettare con l’amica e collega Alessandra Amoroso con il brano Pezzo di cuore, e ora ci delizia con un’ispirazione moda che segue le tendenze della stagione che stiamo tutti aspettando.

Firmata nientemeno che Louis Vuitton, le caratteristiche che rendono speciale questo modello sono il maxi cappuccio, la fantasia iconica, il contrasto nero-bianco, il taglio oversize.

Questa felpa con cerniera metallica renderà perfetto ogni outfit all’insegna dello street style.

E se vogliamo sfoggiarla in casa, è bella anche come l’ha indossata la nostra simpaticissima cantante salentina: solamente con l’intimo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

La felpa con cappuccio di Emma Marrone: tendenza Primavera 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Leggi anche -> Stefano De Martino fa una confessione e coinvolge Maria De Filippi, “Dietro le quinte faceva..”

L’ex concorrente di Amici ha scelto di abbinare questa felpa unicamente ad orecchino e anelli dorati.

Nella serie di foto Emma indossa altri outfit sempre firmati Louis Vuitton, una camicia over a righe bianche e grigie, una borsa in pelle bianca con le caratteristiche iniziali del brand, zoccoli in pelle e legno.

Insomma, Emma Marrone sfoggia con naturalezza un outfit così chic da fare invidia, e non stanno mancando gli apprezzamenti in fatto di like e commenti.