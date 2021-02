Stefano De Martino e l’addio a Mediaset per entrare a far parte della Rai come conduttore, da dove è arrivata questa scelta

De Martino è diventato noto al pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi molti anni fa. Il giovane è successivamente diventato ballerino professionista per il programma ma non gli bastava. Inoltre ha confessato che nella danza a meno che tu non sia Roberto Bolle duri poco. Sapeva di non poter crescere nel programma e che non c’era spazio per lui e per quello che davvero bramava.

Stefano De Martino affascinato dalla conduzione di Maria De Filippi

De Martino ha spiegato che quando era dietro le quinte ad Amici, osservava con fascino la conduzione di Maria De Filippi per estrapolarne i metodi e poi farli suoi. Il suo sogno nel cassetto infatti era diventare conduttore e così è stato. La danza lo ha portato in televisione ma poi la sua vera natura l’ha scoperta grazie a Maria. In Mediaset tuttavia non c’era spazio per lui e Maria questo glielo ha fatto capire bene. Anche Maurizio Costanza ha detto la sua riguardo questo. Sostiene che evidentemente la De Filippi non aveva nulla da offrire al giovane, per quanto riguardava una conduzione.

Secondo Costanzo infatti De Martino ha fatto bene ad accettare le proposte in Rai. Ad oggi infatti conduce ben due programmi sul palinsesto, sia Stasera Tutto è possibile che Made in Sud. Inoltre stanno nascendo altri progetti anche direttamente dalla sua vena creativa. Recentemente è apparso anche come Guest star nella celebre fiction su Rai 1, Che Dio ci aiuti. De Martino ha confessato che in molti gli avevano consigliato di non lasciare Amici per l’incerto e che tanto la tv sarebbe finita. Invece il giovane ha rischiato ma i calcoli li aveva fatti bene e ad oggi conduce e firma i suoi programmi con successo.

La responsabilità è sua e decide lui cosa fare nei suoi programmi, in Mediaset non era così. Forse con il senno di poi Maria rimpiange di non aver tenuto De Martino con sè, ma infondo è giusto che gli uccellini escano dal nido per conoscere nuovi orizzonti. E ad oggi De Martino ha raggiunto un’orizzonte molto luminoso e di successo pur essendo all’inizio.