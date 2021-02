La bella Incorvaia ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae in una tuta da ginnastica nera, appare con il broncio

Clizia Incorvaia in tuta nera sportiva è stupenda, con i suoi lunghi capelli biondi che risaltano gli occhi azzurri e le labbra carnose imbronciate. Nei commenti sotto la foto appare quello di Ciavarro che scrive:”Ore spese inutilmente”, e lei risponde “Calma calma Snopp Dogg”. Ciavarro si riferisce alle lezioni di inglese prese dalla compagna che poi scrive nella didascalia di una foto:”Bitch Please”.

Clizia e Paolo Ciavarro, l’amore va avanti a gonfie vele

Tra Clizia e Paolo tutto procede nel migliore dei modi, si definiscono bimbi felici mentre ridono e scherzano per strada. Hanno appena fatto il passo importante di andare a vivere insieme e hanno ovviamente condiviso la foto di loro due in mezzo agli scatoloni mentre si scambiano un bacio appassionante. Insieme i due sono protagonisti di tanti Tik Tok divertentissimi in cui si cambiano d’abito. I due sono protagonisti di tante gag divertentissime di coppia.

La Incorvaia ha condiviso nelle stories il suo disappunto per aver trovato i jeans di Ciavarro arrotolati sulla sedia in camera e ha scatenato tantissime meme. Ha poi ripreso il fidanzato mentre era addolorante sulla schiena e ha scritto che la sua vera età in realtà è 55 anni, perché a quanto pare ha sempre dolori. Ma si sa che gli uomini appena hanno un minimo fastidio fanno molte più scenate delle donne. Quindi tutto in regola, nulla di strano. Hanno una bellissima complicità e un rapporto scherzoso e divertente che li fa apparire davvero la coppia perfetta.

A guardarli viene spontaneo sorridere perché sono davvero adorabili. Si sono trovati all’interno di un programma e da allora non si sono mai più lasciati. Hanno superato la distanza, il lockdown e altri impedimenti per essere oggi insieme e progettare il loro futuro. Si parla di matrimonio e figli a breve termine.