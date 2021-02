Che Dio ci aiuti, uno dei personaggi più amati abbandona la fiction

La fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti è campione di incassi ma ben presto pare che nel cast cambierà qualcosa. Addio ad un attore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Dio Ci Aiuti (@chediociaiuti_official)

Dici “Che Dio ci aiuti” e pensi a suor Angela, alle sue avventure e a tutti i personaggi che vi gravitano attorno. La fiction è giunta alla sua sesta stagione, amatissima e seguitissima dal pubblico di Rai 1. Ogni sera è campione d’ascolti e tiene incollati alla televisione milioni di italiani che amano divertirsi con una fiction scanzonata e che ormai è entrata nel cuore di tutti.

Elena Sofia Ricci in questo personaggio si è superata, affiancata poi da due giovani scoppiettanti: Diana del Bufalo e Francesca Chilleni che insieme a Valeria Fabrizi sono ormai delle veterane. Si aggiunge anche Gianmarco Saurino come protagonista maschile che quest’anno ha incontrato sul set un’altra giovane promessa del nostro spettacolo, Pierpaolo Spollon che anche in questa fiction Rai ha fatto sognare il pubblico femminile. Per non parlare poi della guest star di ieri sera, Stefano De Martino che si è cimentato nelle vesti di attore per una sera.

Ma secondo le voci ci sarebbe un personaggio che potrebbe dire addio all’amata fiction di Rai 1. Sapete chi è?

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, Carlotta Dell’Isola criticata per non aver rispettato il lutto di Dayane

Che Dio ci aiuti, prossimo abbandono: qual è la verità?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Dio Ci Aiuti (@chediociaiuti_official)

LEGGI ANCHE –>Uomini e donne, Maria De Filippi smaschera l’inganno e va su tutte le furie

Che Dio ci aiuti potrebbe dire addio ad uno storico personaggio. Per il momento si tratta solo di voci ma quando le notizie circolano non lo fanno mai per caso.

E se davvero tutto fosse confermato per i fan sarebbe un addio difficile da digerire perché il personaggio che potrebbero non vedere più sullo schermo è davvero tanto seguito ed amato.

Parliamo di Nino, l’avvocato che vive in convento da Suo Angela. Le indiscrezioni dicono che questa sia stata l’ultima stagione girata da Gianmarco Saurino a cui in futuro bisognerà dire addio. Sarà davvero così?

In una recente intervista al settimanale Gente Saurino l’attore ha detto: “Per quanto il pubblico si affezioni al personaggio, il nostro lavoro è quello di raccontare una storia. Se si esaurisce, inutile reiterare”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Dio Ci Aiuti (@chediociaiuti_official)

Nessuna conferma e nessuna smentita ma queste parole lasciano intendere che molto probabilmente il suo personaggio si sta esaurendo e dunque dovremmo salutarlo per davvero.