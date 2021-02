Uomini e donne, Maria De Filippi smaschera l’inganno e va su tutte le furie

Durante la registrazione del Trono Over la redazione del programma ha scoperto degli illeciti nel comportamento di un corteggiatore e la conduttrice ha voluto metterlo alla prova.

Maria De Filippi non ama essere presa in giro e questo lo sa bene chi durante questi anni ha cercato di architettare una determinata strategia solo per fare successo.

La sua bontà e disponibilità infatti viene messa a dura prova nel momento in cui qualcuno prova a fare il ‘furbetto’, e così è avvenuto nella registrazione del 3 febbraio con un clamoroso colpo di scena.

La dama più famosa del programma, cioè Gemma Galgani, sta iniziando in questi giorni una nuova conoscenza con Maurizio che ha incontrato la scorsa settimana trascorrendoci poi la serata insieme. Gemma però ha rivelato che il cavaliere si sarebbe arrabbiato con lei perché non ha raccontato in puntata che le ha regalato un quadro in cui era ritratta, fatto fare appositamente da un suo amico pittore.

Al che alla redazione di Uomini e donne e a Maria De Filippi si sono drizzate le antenne ed è sorto spontaneo chiedersi se l’uomo fosse interessato solo a una trovata pubblicitaria.

Il gesto spiazzante di Maria De Filippi

La padrona di casa si sarebbe infastidita a tal punto da voler smascherare il cavaliere, certa che l’uomo non sia realmente interessato alla conoscenza di Gemma ma solo alla popolarità, pensando addirittura di essersi messo d’accordo con l’altra dama Maria che starebbe altrettanto corteggiando.

Tina Cipollari si è unita al coro affermando di volerlo buttare fuori personalmente e di fronte alle accuse sembrerebbe che Maurizio non sia stato in grado di difendersi.

Non avendo trovato risolutorio il confronto nè con Gemma nè con Maria, la conduttrice ha deciso di metterlo alla prova a sua insaputa.

Dietro le quinte infatti Gemma l’avrebbe provocato seducendolo con un ballo sensuale e a telecamere nascoste lo ha portato in una stanza ma il cavaliere non si è mostrato attratto dalla situazione e dalla donna che sta corteggiando, stessa situazione è avvenuta con l’altra dama Maria ed il risultato è stato il medesimo.

Dopodiché l’uomo è stato messo di fronte a una scelta in studio ma ha chiesto una settimana di tempo per prendere una decisione.

Chissà se quando deciderà con chi proseguire la conoscenza Maria De Filippi lo caccerà definitivamente non avendo apprezzato il suo atteggiamento.