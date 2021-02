Chiara Ferragni presenta la sua bimba: “Ha le labbra del papà” – FOTO

Chiara Ferragni presenta la sua bimba: “Ha le labbra del papà”. L’imprenditrice digitale ha pubblicato uno scatto dove possiamo finalmente vedere la piccola che verrà al mondo tra poche settimane

Chiara Ferragni e Fedez diventeranno nuovamente presto genitori. Sembra proprio che avranno quella famiglia allargata che hanno sempre sognato da quando si sono messi insieme quasi cinque anni fa e hanno scoperto di volere le stesse cose dalla vita. Una proposta di matrimonio arrivata dopo soli pochi mesi, l’annuncio della prima gravidanza quella stessa estate e poi il matrimonio un anno e mezzo prima, insieme ad un piccolo Leone che ha presenziato alle nozze di mamma e papà.

Chiara Ferragni pubblica una foto della bimba: record di likes

Era nell’aria l’arrivo di questa seconda gravidanza, tutti si sentivano che sarebbe successo presto perché entrambi non vedevano l’ora di avere un secondo figlio. E infatti proprio qualche mese fa hanno rivelato di essere in attesa di una bellissima bambina. Il nome non si sa ancora ma sono in molti a puntare su “Luce“, che richiama un tatuaggio di Chiara. Lei stessa però ha detto che molto probabilmente riveleranno il nome solo quando la bambina sarà nata e questa sarà una bellissima sorpresa.

Intanto Fedez quest’anno sarà in gara al Festival di Sanremo, proprio nel periodo in cui Chiara dovrebbe partorire. La gravidanza oramai è agli sgoccioli, manca veramente pochissimo: potremmo ricevere una sorpresa durante la settimana sanremese?