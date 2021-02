Martina Stella sexy nella vasca: “Non resisto!” – FOTO

La stupenda attrice italiana aggiunge al profilo Instagram una nuova foto: un colpo al cuore per i suoi 500.000 followers!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Nella didascalia della foto scattata nella vasca, in cui legge delle riviste, Martina scrive: “Da sempre il cinema e il teatro sono le mie grandi passioni“. E ancora: “Che sia una rivista o documentario, un film storico non resisto a non vederlo“.

L’attrice ha un make-up molto particolare sulle tonalità del bronzo per gli occhi e nude per le labbra: un trucco super glamour e luminoso!

Il post ha più di 6.000 like e 350 commenti in un’ora: numeri alle stelle!

Martina Stella e il suo importante contributo per la tutela dell’ambiente: “Di tante cose si potrebbe fare a meno“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella è sempre stata molto attiva sul tema della tutela ambientale e cerca il più possibile di sensibilizzare i suoi fan riguardo tale argomento: “Abito in una città difficile come Roma e cerco di stare attenta alla raccolta differenziata, di acquistare vetro e non plastica, ma mi rendo conto che parlarne così sembra un’ovvietà. Viviamo in una società dei consumi che ci spinge ad acquistare e mostrare sempre nuovi oggetti e abiti. E se invece ci concentrassimo di più sulla Terra, sull’aria che respiriamo e sulla natura? Forse ci renderemmo conto che di tante cose si potrebbe anche fare a meno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

E ancora: “Noto anche che bambini e ragazzi sono molto più coinvolti, e più bravi e disponibili a cambiare le loro abitudini, di noi adulti. Credo che dovremmo incoraggiarli e aiutarli a trasformare la loro rabbia in azione”.