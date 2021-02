Karina Cascella: scollatura mozzafiato, che bomba – FOTO

Karina Cascella ha fatto impazzire tutti con uno scatto intrigante: la scollatura lascia tutti a bocca aperta.

Karina Cascella è un personaggio televisivo italiano decisamente seguito anche sui social network. La nativa di Aversa vanta, ad esempio, 1.1 milioni di followers su Instagram. La 41enne ha raggiunto la popolarità diventando opinionista nel noto programma ‘Uomini e Donne’. Nella sua carriera, Karina ha preso parte (vincendo) nel 2008 al reality ‘La Talpa’.

Karina è decisamente una donna bellissima e affascinante. La showgirl campana ama condividere sui social scatti in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua esplosività. La classe 1980, poco fa, ha postato una foto fenomenale lasciando i followers a bocca aperta.

Karina Cascella esagerata su Instagram: scollatura da capogiro

Karina ha fatto impazzire i suoi seguaci condividendo in rete una foto esplosiva. La nativa di Aversa sfodera uno sguardo sensuale e le sue labbra carnose mandano in estasi i fan. Come se non bastasse, la showgirl ha una spalla scoperta e una scollatura da sogno. Il suo décolleté, infatti, è decisamente incantevole.

Il post ha già collezionato 10mila cuoricini. La Cascella, attraverso la didascalia, ha svelato ai followers il suo intervento televisivo a ‘Pomeriggio Cinque’ e ha anche ringraziato le sue curatrici d’immagine. “Non so come fanno a sopportarmi”, ha scritto ironicamente in fondo al messaggio.

La Cascella, qualche settimana fa, condivise online una foto-ricordo in cui indossava un costume spettacolare con curve mozzafiato in bella mostra.