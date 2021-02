Barbara Pedrotti ha fatto impazzire i suoi innumerevoli followers pubblicando una foto pazzesca: spettacolo sensuale.

Barbara Pedrotti è una delle giornaliste più amate e seguite dal pubblico italiano. La nativa di Rovereto ha conquistato visibilità lavorando per Sky, soprattutto per la trasmissione Bwin. La 38enne ha esordito nel mondo della televisione partecipando a ‘Uomini e Donne’ nel ruolo di tronista. Prima di diventare giornalista, la classe 1982 ha partecipato anche alle selezioni per diventare velina di ‘Striscia la notizia’.

Barbara è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 269mila followers. La giornalista, anche oggi, ha deliziato la sua platea postando in rete una foto fenomenale. La doccia, infatti, diventa uno spettacolo bollente.

Barbara Pedrotti, la doccia diventa uno spettacolo sensuale: visione pazzesca

Barbara, poco fa, ha postato una foto pazzesca su Instagram. La giornalista ha decisamente mandato in tilt il mondo del web. La 38enne non indossa né maglie né reggiseno e sta entrando in doccia. La nativa di Rovereto avvolge il suo corpo delicatamente con le sue braccia. Il suo viso è incantevole come sempre mentre le sue labbra sono decisamente irresistibili.

Il post ha ovviamente catturato numeri incredibili, superando quota 3mila cuoricini in meno di 40 minuti. “Favolosa”, “Di più…non c’è”, “Semplicemente unica”, “Sei magica”, “Meravigliosa Barbara”, “Sempre al massimo”, si legge tra gli innumerevoli commenti. Ogni singolo contenuto che la classe 1982 condivide online ottiene sempre un ottimo riscontro.

La Pedrotti, qualche giorno fa, fece impazzire tutti postando una fotografia in cui indossava una tuta d’allenamento, con fisico pazzesco in bella vista.