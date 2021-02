Claudia Ruggeri in camicia e autoreggenti: un’apoteosi d’eros – FOTO

Claudia Ruggeri infiamma i suoi tantissimi ammiratori con una foto in cui mostra tutto il suo fascino e la sua prorompente bellezza

Ad alcuni personaggi bastano pochi dettagli ben curati per accendere gli animi dei propri fan e Claudia Ruggeri è certamente uno di questi. La sexy poliziotta di “Avanti un altro” è riuscita a far girare la testa al popolo dei social grazie all’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Claudia si mostra vestita soltanto da una camicia bianca dal taglio quasi maschile indossata come se fosse un abitino. Al posto del pantalone però ci sono soltanto delle sensuali calze autoreggenti nere che fasciano le sue lunghe gambe tornite. Capelli legati e un trucco studiato, capace di mettere in risalto le linee del suo incantevole viso, impreziosiscono una foto che trasuda sensualità. Grazie alla scelta di un outfit all’apparenza semplice Claudia è riuscita con questo scatto ad accendere gli animi dei tanti fan che quotidianamente la seguono sul web.

La vita privata di Claudia Ruggeri

Claudia Ruggeri pur essendo un personaggio che usa moltissimo i social per rendere ancora più solido il legame con i fan ha da sempre mantenuto un grande riserbo sulla sua vita privata. Di lei si sa che è felicemente sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia che è la moglie di Paolo Bonolis. Proprio il conduttore Mediaset è riuscito ad essere per Claudia una sorta di pigmalione aiutandola nel suo percorso professionale ad “Avanti un altro“. Facile quindi immaginare che l’atmosfera all’interno di questa grande famiglia siamo molto più che affettuoso come la stessa Ruggeri ha voluto rivelare nel corso di un’intervista.

“Sia Paolo che Sonia sono due persone meravigliose – ha raccontato Claudia – con lui poi ho un ottimo rapporto anche sul lavoro. È un vero professionista con cui ho una grande intesa nella vita privata e in televisione“.