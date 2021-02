Chiara Ferragni radiosa, posta il regalo perfetto per San Valentino

Chiara Ferragni splendente su Instagram, posta una foto con un prodotto del suo brand: regalo perfetto per San Valentino

Chiara Ferragni non ha certo bisogno di presentazioni. Imprenditrice, designer, blogger, influencer tra le più famose e seguite del mondo, 21 milioni di followers, una carriera costellata da enormi successi: è davvero unica nel suo genere.

Talmente tanto da essere diventata iconica, una figura simbolica. A spiegarla un documentario “Chiara Ferragni – Unposted“, che tratta il tema dei social network, arma potente che Chiara ha sapientemente sfruttato fino a segnare un’epoca.

Chiara Ferragni radiosa su Instagram

Chiara possiede un brand che porta il suo nome, il cui obbiettivo è creare prodotti che siano accessibili e aperti a diversi target, con una proposta di lifestyle che competa con la concorrenza. Della collezione fa parte la borsa “eyelike” che indossa nella foto postata su Instagram.

Lei sempre magnifica, è radiosa come non mai durante la seconda gravidanza. Ovviamente non rinuncia allo stile, come ci è dato verificare dal casual outfit, pratico ma super trendy. Mostra una delle sue borse in tinta rosa, che spicca sapientemente sui colori scuri da lei indossati.

Evidenzia il peso di un accessorio sull’intero look, andando a illuminare incisivamente la figura. Una mossa di marketing azzeccata vicino alla ricorrenza della festa degli innamorati, per il quale sarebbe la scelta perfetta come regalo alla dolce metà.

E a proposito di amore, la Ferragni coniuga alla vita lavorativa di successo, una splendida famiglia costruita con la stessa dedizione. Un amore forte e sincero quello che la lega al rapper Fedez, che dura dal 2016. Coronato dalla nascita del primogenito Leone nel 2018 e da un matrimonio da favola, di cui ricordiamo la romanticissima proposta durante il concerto dell’artista.

Ora in attesa della seconda figlia, sono una famiglia felice e di sani principi. Impegnati nel sociale, sono stati premiati dal comune di Milano con l’ambita onorificenza dell’Ambrogino d’Oro, per l’impegno nella raccolta fondi in seguito alla pandemia di COVID-19.