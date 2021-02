La bella Guaccero ha condiviso una foto in canotta e con il cappello nero, appare bellissima con uno sguardo intenso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae bellissima con un cappello nero e una maglietta che mette in risalto il seno. Nella didascalia scrive:”Buonanotte a chi sogna e a chi spera che prima o poi le cose cambieranno”. Ovviamente si riferisce alla situazione dell’emergenza coronavirus che non cessa di dare problemi al mondo intero costringendoci ancora a casa.

Bianca Guaccero sempre più nostalgica della normalità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La conduttrice condivide un ricordo di tempo fa in cui ballava Dirty Dancing in studio con il pubblico che si alzava a ballare insieme e a lei. Alla Guaccero manca quel periodo, quando i problemi non c’erano e il pubblico era il cuore pulsante dei programmi. Nella didascalia scrive:”Torneremo anche a ballare insieme! Con quel pubblico che ci manca tanto!”. La Guaccero è una donna dalle mille risorse, infatti balla e canta a livelli impressionanti. Con un duetto insieme a Bianca Atzei ha dimostrato doti canore impressionanti, ha tenuto testa alla cantante che è rimasta anche lei impressionata.

Ha ballato anche con Raimondo Todaro in un passo a due davvero incredibile. Sono in moltissimi ad apprezza Bianca Guaccero come conduttrice e showgirl, su Instagram la seguono 727 mila persone e sono moltissimi i telespettatori che la seguono da casa. Simpatica, di talento e sempre a modo è questo che ha conquistato tutti. Lei che ha iniziato la sua carriera in televisione con il cinema nel film Terra Bruciata del 1999.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Comincia dunque come attrice e poi partecipa ad alcuni programmi che la portano a condurre programmi. Ha fatto anche teatro, è apparsa in ben quattro opere. Sicuramente tra le donne dello spettacolo italiane più talentuose e complete a livello artistico. Recita, canta, conduce e balla! C’è qualcosa che non sappia fare la Guaccero?