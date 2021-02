Rocío Muñoz Morales sempre più bella sui social: la splendida attrice poco fa ha condiviso una foto da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocío Muñoz Morales è inarrestabile sui social network: la bellissima attrice spagnola ama condividere fotografie meravigliose su Instagram. La sua avvenenza e la sua femminilità lasciano spesso a bocca aperta gli innumerevoli fan. La 32enne è sentimentalmente legata a Raoul Bova: i due si sono conosciuti durante le riprese di ‘Immaturi – Il viaggio’.

La Morales, anche oggi, ha mandato in estasi i suoi followers postando una splendida foto. La nativa di Madrid è in una posa decisamente sexy e piazza le sue incredibili gambe in primissimo piano. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Rocío Muñoz Morales strepitosa nel bagno: gambe favolose in mostra