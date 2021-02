Sara Croce, la FOTO scattata proprio dove non batte il sole. Illegale.

Sara Croce ha deciso di far impazzire ancora una volta i sostenitori social: la foto inquadra proprio lì, dove non batte il sole.

Sara Croce ha fatto centro, ancora una volta! La bellissima modella e showgirl infatti viene immortalata in uno scatto ginnico. L’outfit infatti – come si vede meglio dalla prima delle due foto – è composto da un due pezzi; leggings neri super attillati e a vita alta, top da palestra allo stesso abbinato. Il risultato è magnifico, i capelli bagnati conferiscono un pizzico di magnetismo e sensualità. Un dettaglio che il social coglie e ringrazia per la stupenda visione. Se nella prima foto è possibile ammirare la Croce a figura intera, nella seconda Sara raggiunge alti livelli piccanti; il fotografo infatti scatta proprio dove non batte il sole. Il lato B emerge così con prepotenza divenendo il protagonista del post. On my skin commenta Sara, ma le emoji a forma di pesca non tardano ad arrivare. Staranno mica alludendo alla forma perfette e tondeggiante dei glutei di Sara? Beh, trovarle un difetto è impossibile.

Sara Croce, nuda sul letto è una favola

