Selvaggia Roma lo spacco della sua scollatura è illegale – FOTO

Selvaggia Roma con l’ultima foto pubblicata sui social rischia davvero di vedersi scattare le manette ai polsi per eccesso di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

È uno scatto a dir poco illegale quello pubblicato su Instagram da Selvaggia Roma che mina direttamente la salute fisica e mentale dei tantissimi follower che la seguono. L’ex gieffina infatti si è lasciata ritrarre mentre sfoggia un’abbronzatura perfetta e in tenuta “estiva”. Non sappiamo dove si trovi Selvaggia ma è certo che la temperatura dev’essere davvero alta almeno quanto quella che hanno raggiunto i fan di fronte a tanta bellezza. La Roma nello scatto indossa degli shorts che lasciano scoperte le belle e tornite gambe ambrate e un top capace di mettere in risalto i diversi tatuaggi sulle braccia. A catturare però l’attenzione è un malizioso spacchetto giusto all’altezza del décolleté che insieme al ciondolo sospeso alla sua altezza sembra voler indicare il passaggio verso il paradiso. Lo sguardo basso, un trucco leggero e i capelli che mossi le ricadono sulle spalle completano la perfezione di un’immagine celestiale.

LEGGI ANCHE -> Mavina Graziani, illuminata dal sole della capitale è “immensa” – FOTO

La vita privata di Selvaggia Roma