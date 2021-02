Mavina Graziani, illuminata dal sole della capitale è “immensa” – FOTO

Mavina Graziani con uno scatto dalla Città Eterna illuminata dal sole fa una vera e propria dichiarazione d’amore ispirata da tanta bellezza

Mavina Graziani fa parte dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo che non hanno necessariamente bisogno di spogliarsi per attirare l’attenzione del pubblico. L’affascinante attrice infatti attraverso gli scatti pubblicati su Instagram riesce ad accumulare sempre più cuoricini e commenti affidandosi quasi totalmente alla forza espressiva del suo viso. Nell’ultima foto Mavina si è lasciata ritrarre seduta in una Piazza del Popolo inondata di sole mentre indossa una giacca nera dal taglio quasi maschile. Benché il capo d’abbigliamento scelto le ricada lungo sulla gambe non sfugge allo sguardo l’abbinamento con una gonnellina. Gli stivali con il tacco basso infine rivestono quasi interamente la sua gamba avvolgendola delicatamente con della morbida pelle. Nella didascalia che accompagna la foto Mavina ha deciso di fare una vera dichiarazione d’amore a Roma che illuminata dai raggi del sole le appare semplicemente immensa.

La carriera e la vita privata di Mavina Graziani

Mavina Graziani è diventata ormai da tempo un volto noto delle fiction italiane. Il suo successo è frutto di una lunga gavetta e soprattutto di un intenso studio che continua ancora oggi nonostante la notorietà. Il sacro fuoco per la recitazione l’ha bruciata fin da ragazzina e l’ha spinta a partecipare alla Scuola di Teatro e Dizione Centro Teatro Attivo di Milano. La notorietà la raggiunge grazie alla sua prova interpretativa nella fortunata serie “Ultimo – Caccia ai narcos” dove ha recitato al fianco di Raul Bova. Da quel momento il suo nome è stato spesso ritrovato nei cast delle migliori fiction proposte sul piccolo schermo dalla Mediaset.

Della sua vita privata di Mavina Graziani in realtà non si conosce molto, si sa soltanto che l’attrice vive ormai da anni una felice relazione e che è la mamma orgogliosa di tre figli.