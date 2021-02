La pianta del cappero è una specie molto particolare, commestibile in ogni sua parte, dalle foglie ai fiori e i frutti. Le sue proprietà benefiche sono indiscutibili. In erboristeria, per esempio sono molto usate la corteccia e la radice. In cucina, invece, sono usati i fiori, i frutti ma anche le foglie.

In questo articolo ti spiegheremo cos’è il cappero, da dove viene e quali sono le caratteristiche di questo arbusto molto speciale. In più ti mostreremo come usare in cucina il fiore del cappero, il suo frutto ma anche le foglie.

La pianta del cappero, da dove viene e quali sono le sue proprietà

Il cappero è un arbusto originario del bacino del Mediterraneo appartenente alla famiglia delle Capparaceae.

Si tratta di una pianta che ama molto i climi umidi ma che si adatta molto bene a qualsiasi tipo di terreno. Basti pensare che riesce a crescere anche nella roccia o nelle intercapedine.

Questa pianta, come abbiamo detto, cresce bene in Italia ed è molto diffusa anche a Cipro, in Grecia, in Nord Africa e in alcune zone dell’Asia Minore.

Il frutto del cappero è ricco di proteine, vitamina A e C, sodio, potassio, calcio, magnesio, fosforo, ferro, rame, zinco e manganese.

La medicina tradizionale consiglia i capperi per alleviare i dolori di origine reumatica. Inoltre vengono utilizzati come stimolanti dell’appetito, per alleviare il mal di stomaco e per combattere la flatulenza.

Il cappero in cucina, un ingrediente del quale non si può fare a meno

I capperi, come ti abbiamo già anticipato, sono degli elementi imprescindibili della cucina Mediterranea. Le proprietà aromatiche sono contenute nei boccioli del fiore. Tuttavia, anche le foglie sono commestibili.

I capperi sono utilizzati in cucina sin dai tempi antichi, si raccolgono ancora chiusi e si conservano in macerazione sotto sale o sotto aceto. I capperi sono solitamente usati per aromatizzare le pietanze e si sposano bene con una grande varietà di cibi: dalla carne, al pesce, alla pasta.

Il frutto del cappero viene anche chiamato “cucuncio” o capperone e si trova in commercio sotto sale, sott’olio o sotto aceto. È usato tradizionalmente nella cucina eoliana per condire piatti di pesce.

Gli eoliani usano anche dissalare i cucunci o i capperi e consumarli al pari di una qualsiasi verdura, di solito in insalata. L’ampia diffusione in Sicilia hanno portato i capperi ad essere inseriti nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Cappero di Pantelleria ha invece ottenuto l’Indicazione geografica protetta. Fin dall’antichità è diffusa la credenza che attribuisce proprietà afrodisiache al cappero.

Nella cucina eoliana, i capperi vengono usati per condire la pasta, nelle insalate fresche estive, nel pesce e anche per insaporire le verdure. Anche la pizza marinara, tipica della tradizione napoletana, non può fare a meno dei capperi.

Le controindicazioni di un uso poco consono dei capperi

Non esistono particolari controindicazioni nell’assunzione di capperi. Tuttavia è sconsigliabile l’assunzione di capperi in caso di allergie particolari.

In più, è consigliabile evitare di mangiare i capperi se si sta seguendo un regime di alimentazione controllata perché i capperi, che in genere si trovano in commercio sotto sale, favoriscono la ritenzione idrica.

Infine, è preferibile evitare di far mangiare i capperi ai bambini poiché a causa del sapore molto forte e deciso potrebbero risultare sgradevoli.