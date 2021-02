Elena Santarelli, occhi da cerbiatta e sorriso che incanta, bellissima – FOTO

Elena Santarelli delizia gli utenti di Instagram attraverso uno scatto irresistibile: occhi da cerbiatta e sorriso che incanta

Un venerdì decisamente luminoso, quello di Elena Santarelli, che ha condiviso con i followers un primo piano da urlo. La modella, che negli scatti sfoggia sempre la propria irresistibile semplicità, ha deciso di affidarsi alle mani esperte di una make-up artist, ed il risultato è davvero lodevole. Il trucco, quasi impercettibile, valorizza sapientemente i tratti e i colori dell’attrice, donando ancora più luce al suo volto. Occhi da cerbiatta e sorriso che incanta, Elena ha conquistato proprio tutti. “Ma quanto sei bella” – le scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Ti basta veramente poco“.

Elena Santarelli parla del figlio Giacomo: la risposta ad un commento

Di recente, Elena Santarelli è tornata a parlare della salute di suo figlio Giacomo. Nato nel 2006 dall’amore con Bernardo Corradi, il bambino si è dovuto confrontare con una malattia estremamente dura, che lo ha costretto ad un anno e mezzo di terapie: un tumore al cervello.

Dopo la diagnosi, avvenuta nel novembre del 2017, per la showgirl e suo marito ha avuto inizio un periodo particolarmente duro. Tra ricoveri e chemioterapie, la coppia ha sostenuto con grande forza la battaglia contro il cancro, che Giacomo è riuscito a sconfiggere nel maggio del 2019. Elena, che da quel giorno è letteralmente rinata, ha di recente aggiornato i followers in merito allo stato di salute del figlio.

Di fronte alla domanda di un fan, la Santarelli ha risposto con queste parole: “I controlli di Giacomo procedono bene, l’augurio è che vada sempre così“. Nessuna ricaduta per il piccolo, che continua la propria vita sereno ed in salute. E la mamma non può che esserne felicissima.