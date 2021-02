Cani, spiegato il motivo per cui annusano le parti intime dell’uomo

Per gli amici a quattro zampe è normale annusare le parti intime dell’essere umano. Ecco perchè.

Che i cani abbiano un udito molto più sviluppato rispetto all’essere umano è risaputo, quello che forse non si sa bene è quanto l’olfatto degli amici a quattro zampe sia straordinario. Riescono infatti non solo a sentire l’odore ma isolarlo dagli altri e comprendere alcune caratteristiche dell’uomo. Rientra pertanto nella natura dell’animale annusare le parti intime ed è per questo motivo che in noi non deve suscitare imbarazzo. Non è per una questione soggettiva o altro…il cane si avvale di questo strumento che gli ha fornito la Natura per usarlo nel migliore dei modi. Secondo alcuni studiosi, i cani annusano per recepire le informazioni utili e riescono a scoprire persino lo stato di salute di noi essere umani. Questo spiega anche perché i cani anche tra loro si annusano il sederino per scoprire e studiare i ferormoni che gli stessi producono. Ma torniamo alla domanda principale, cosa può scoprire il cane annusandoci?

Cani, annusandoci quali informazioni riescono a ottenere?

Annusando, i cani riescono a comprendere questioni generali come il sesso, l’età e l’umore. Ma come già accennato, anche elementi attenenti alla sfera privata come lo stato di salute o ancora l’attività sessuale (se recente). Questo vale in generale. Se annusano le donne riescono a percepire altre informazioni: gravidanza, post parto, allattamento o semplicemente se la donna in questione sia nel periodo del ciclo mestruale. Non resta quindi che lasciar curiosare al cane, evitando ogni forma di imbarazzo ingiustificato.

Le ghiandole umane si trovano nella zone inguinale – oltre che sotto le ascelle – questo spiega ‘l’interesse” del cane ad annusare proprio lì.