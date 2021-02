Nunzia De Girolamo: l’assoluzione e la rinascita dopo il crollo

Nunzia De Girolamo è pronta a ricominciare dopo l’assoluzione dai capi d’accusa: il crollo, la preoccupazione e la rinascita

L’ex politica Nunzia De Girolamo il 10 dicembre 2020 è stata assolta dai pesanti capi d’accusa che vertevano su di lei: associazione a delinquere, concussione e abuso d’ufficio. Solo a ottobre dello stesso anno il pm Assunta Tillo aveva chiesto una condanna di 8 anni e tre mesi.

Ma l’atto finale di questa lunghissima storia durata 7 anni, ne proclama l’innocenza per insussistenza dei fatti. Un cammino arduo e ostacolato quello che l’ha condotta all’incrocio sul futuro, correndo il rischio di perdersi al suo interno.

LEGGI ANCHE –> Carlo Conti si confessa e blocca tutto: “Sono in là con l’età, non posso più farlo”

Nunzia De Girolamo pronta alla rinascita

LEGGI ANCHE –> Striscia la notizia, imperdonabile gaffe al Tg5, nel mirino la nota giornalista

Quando scoppiò il caso, Nunzia De Girolamo era una trentasettenne diventata mamma da un anno e mezzo. Era nel momento idilliaco del percorso familiare, insieme al marito, il ministro Francesca Boccia, con il quale avrebbe voluto un secondo figlio. Poi il dramma, che ha deciso di raccontare al settimanale Oggi, ora che è tutto finito.

Si è sempre proclamata innocente, ma la preoccupazione per il futuro ha rischiato di sopraffarla. A offrirle sostegno il marito, che in quanto progressista, nutriva una fiducia incondizionata nei confronti della giustizia. Tale atteggiamento positivo nei momenti di disperazione ha instillato sentimenti di rabbia nell’ex ministra, che consapevole della propria rettitudine, si sentiva incastrata dalla magistratura.

Una situazione difficilissima da gestire, che ha provocato quasi la rottura dell’equilibrio coniugale. Un rapporto che sarebbe dovuto procedere a gonfie vele con la recente genitorialità e il desiderio di allargare i confini della famiglia. Possibilità spazzata via dagli anni di attesa e preoccupazione, insieme alla serenità.

Tenere duro per la figlia Gea è stato complicatissimo, ma essa stessa si è rivelata la fonte della forza di Nunzia De Girolamo. Se non si è lasciata andare allo sconforto fino a compiere gesti estremi, dichiara, è stato proprio merito di quella creatura e dell’amore per lei.

Incubo terminato dopo 7 anni, che con la sua dissoluzione, ha portato via la negatività, per lasciare spazio a una meritata rinascita. Non c’è l’intenzione di riprendere la carriera di politica, che resta un capitolo chiuso della sua vita, ma si prospetta un futuro tutto da vivere per lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Approderà in Rai nella conduzione del talk show “Ciao Maschio”, in onda dal 13 febbraio. La data che sancisce un nuovo inizio, per una nuova vita.