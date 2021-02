Striscia la notizia, imperdonabile gaffe al Tg5, nel mirino la nota giornalista

A “Striscia la notizia”, le gaffe non passano mai inosservate. Nella puntata di questa sera, protagonista di un servizio sarà una famosa giornalista del Tg5

Il tg satirico di Antonio Ricci non si lascia sfuggire nulla in quanto a gaffe e figuracce. Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti, attuali conduttori del programma, si divertono a prendere in giro gli errori dei loro colleghi, non mancando di condire il tutto con la solita ironia pungente. Proprio questa sera, al centro di un servizio vi sarà una nota giornalista: si tratta di Paola Rivetta, volto storico del Tg5. La gaffe della presentatrice non poteva passare inosservata a “Striscia la notizia”, che ne ha realizzato un servizio a dir poco esilarante.

Striscia la notizia, la gaffe di una nota giornalista finisce in un servizio

Anche questa sera, il tg satirico di Antonio Ricci è pronto a tenere compagnia ai telespettatori di Canale Cinque. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, attuali conduttori del format, utilizzano la consueta ironia pungente per prendere in giro le gaffe che, quotidianamente, vengono commesse nel mondo televisivo. Nella puntata di oggi, a divertire il pubblico ci penserà un servizio con protagonista Paola Rivetta, storica presentatrice del Tg5.

Come anticipato da “Striscia la notizia” tramite i canali social, quest’ultima ha commesso una gaffe durante il lancio di una notizia, balbettando nel pronunciare il termine “l’allarme“. Il tutto, come da copione, è stato montato ad arte da Striscia al fine di ottenere un servizio a dir poco esilarante.

“Datemi un LA“, si legge nella didascalia dell’anteprima fornita su Instagram, in cui la gaffe di Paola Rivetta viene accompagnata dal brano “il valzer del moscerino”. Ai telespettatori non resta che seguire la puntata di questa sera per godersi il servizio completo.