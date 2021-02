Andrea Delogu visione in spiagga: “Ho zoommato io per voi” – FOTO

La bellissima conduttrice Andrea Delogu ha postato una foto sulla spiaggia con tanto di zoom: da togliere il fiato

Andre Delogu, un nome e una garanzia. Conduttrice televisiva e radiofonica, nonchè autrice di libri e attrice: una carriera veramente onorevole e ricca di avventure. Ultimamente molto chiacchierata per ragioni decisamente diverse. Per quanto riguarda la vita privata, il matrimonio con l’attore Francesco Montanari sembrerebbe in crisi dopo diversi anni di unione.

Sul piano televisivo, la collaborazione alla docu-serie “SanPa, luci e tenebre di San Patrignano” prodotta da Netflix, che tratta la storia della comunità per il recupero dei tossicodipendenti nata nel 1978. Protagonista di svariate controversie relative al fondatore Vincenzo Muccioli, la comunità è stato un vero e proprio caso per l’opinione pubblica. Il documentario ha riscosso notevole successo, riportando alla memoria quei fatti che la conduttrice ha vissuto da vicino.

Cresciuta all’interno della comunità, dove si sono conosciuti e innamorati i suoi genitori, il padre Walter Delogu, che fu accolto a San Patrignano per superare la tossicodipendenza, divenne l’autista di Vincenzo Muccioli. Andrea parla di questa esperienza anche nel libro pubblicato nel 2014 “La collina“.

Andrea Delogu: “Ho zoommato io per voi”

Una carriera stimabile quella della conduttrice, iniziata da uno squisito aneddoto della sua infanzia: a soli 13 anni, aspettando in una piazza Cristina D’Avena, si propose di sostituire il presentatore mancante dell’evento. La sua voce risuonata nelle casse la colpì così profondamente da averne costruito il progetto del futuro, ampiamente realizzato.

Attiva anche sui social, su Instagram gode di 345mila followers, ai quali ha appena regalato uno scatto di Grazia, che le ha dedicato uno spazio intervista nel numero in edicola. Nonostante le voci che parlano di una crisi di matrimonio con Montanari o addirittura una rottura, non ne risente la sua bellezza incantevole, che splende sulla spiaggia, accendendola.

Indossa un lungo vestito corallo che ne disegna con precisione la perfetta silhouette, la scollatura profonda ne evidenzia le forme, i capelli al vento rossi splendenti e lo sguardo all’orizzonte mentre cammina sulla spiaggia, accarezzandone la sabbia con il bordo del vestito. Una dea della femminilità.

Lo zoom applicato dalla Delogu è una scaletta di ammirazione, che stringe sempre di più l’obiettivo, fino a rimanere protagonista soltanto il viso, in un’espressione persa verso un altrove inafferrabile, come la sua bellezza.