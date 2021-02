Sonia Sghairi labbra carnose e scollatura in vista…un sogno! FOTO

Sonia Sghairi non smette di far girare la testa ai suoi fan grazie ad una foto pubblicata sui social in cui regala due particolari del suo corpo mozzafiato

Devono avere davvero un fortissimo autocontrollo i folllower di Sonia Sghairi per evitare che le foto della propria beniamina possano creargli dei problemi al cuore. Ad ogni suo scatto infatti Sonia, grazie alla sua bellezza e alla prosperosità delle sue forme, fa saltare un battito ai poveri ammiratori che non possono non guardarla estasiati. Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram l’affascinante modella napoletana si lascia ritrarre avvolta nel sole di una giornata luminosa. A catturare immediatamente l’attenzione sono le sue morbide labbra carnose ben delineate dal leggero trucco scelto e il generoso décolleté che fa capolino da una t-shirt bianca. I voluminosi e fluenti capelli ricci poi sono la perfetta cornice di un’immagine dalla quale traspare tutta la sensualità di una ragazza che sembra essere quella della porta accanto.

Sonia Sghairi e il grande successo ottenuto grazie ai social

Sonia Sghairi è una modella e influencer che ha fatto dei social il suo habitat ideale. Puntando sulla generosità che Madre Natura ha voluto concederle in breve tempo, specialmente attraverso Instagram, è riuscita a farsi conoscere e ad entrare nei cuori di tanti. Complice non solo la bellezza ma anche un’innata simpatia, l’affascinante Sonia è stata capace di creare in poco tempo un gruppo davvero molto folto di follower. I suoi fan non possono che incantarsi di fronte alle sue forme mediterranee degne della sua origine campana e lasciarsi strappare un sorriso dalle didascalie che puntualmente accompagnano le foto.

È proprio dalle frasi che Sonia decide di volta in volta di aggiungere agli scatti che traspare tutta la sua incontenibile simpatia che in alcuni casi viene espressa anche utilizzando lingue diverse dall’italiano.