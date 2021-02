Miriana Trevisan si spoglia che è un piacere, questa volta dimentica qualcosa. La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Miriana Trevisan è una delle showgirl più amate del mondo del web ma anche della televisione. Nata a Napoli il 1972, nel corso degli anni ha sviluppato una passione sempre più importante per il mondo dello spettacolo. Ha esordito il TV nel 1991 a Non è la Rai. La sua carriera ha ingranato quando ha deciso di partecipare a Paperissima, poi La Corrida, La Ruota della Fortuna e Pressing. Il 14 giugno del 2003 ha sposato il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, con cui ha avuto il figlio Nicola. Nel 2013 si sono separati.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Miriana Trevisan, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Pago ha partecipato a Temptation Island con Serena Enardu, con cui aveva ricominciato una nuova vita e si era innamorato follemente. Dopo una breve rottura si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip, dove si erano temporaneamente riappacificati. Miriana e Pago sono rimasti comunque in buoni rapporti: durante il reality ricevette una sorpresa proprio da lei e furono in molti a non capire i motivi della loro separazione e a sognare un ritorno di fiamma tra i due.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Allo stesso tempo, però, è stato bello vedere l’amore continuare anche dopo la fine di un matrimonio. Anche sui social Miriana è molto seguita e ha numerosi followers che la seguono ogni giorno.