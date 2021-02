La moglie dell’ex presidente della Banca Centrale Europea, Serena Cappello, si mostra in uno stile classico no brand e la sua sobrietà riceve numerosi apprezzamenti.

Un uomo di potere che oggi fa parlare tutti, Mario Draghi, ex presidente della BCE, è stato convocato il 3 febbraio al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella che gli ha conferito l’incarico di formare un nuovo governo.

E, come recita un noto detto, sentito e risentito, dietro un grande uomo si nasconde una grande donna.

E’ il caso di Maria Serenella Cappello, sposata con Mario Draghi dal 1973. Discendente del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, la donna dalle nobili origini è esperta di letteratura inglese e madre di Federica Draghi, dirigente di una multinazionale di biotecnologie e Giacomo Draghi, trader finanziario della Morgan Stanley.

Lo stile sobrio di Serena Draghi

Nonostante Forbes abbia definito Mario Draghi il 18esimo uomo più potente al mondo, lui e sua moglie sono apparsi poco nel corso degli anni.

Ma ora che sono sulla bocca di tutti, non possiamo fare a meno di notare che Serena Draghi si mostra sempre vicino al marito in uno stile molto riservato e discreto, emblema di sobrietà ed eleganza, caratterizzato per nuances neutre come grigio e beige abbinate al blu elettrico o verde mela.

Sempre in tailleur e tubini, le fantasie che predilige vanno dai tartan delle giacche ai fiori delle minibag. E, a proposito di accessori, non mancano mai le pelle al collo o spille vistose che illuminano look più semplici.

Insomma, il gusto classico di Serena Cappello prende concretezza in uno stile fine ed elegante e soprattutto nobrand.