Carolina Casiraghi, senza veli: tutti pazzi per il suo lato B – FOTO

Carolina Casiraghi con l’ultimo scatto pubblicato sui social ha fatto rischiare l’infarto ai tantissimi che la seguono sul web

Un vero e proprio attentato alla salute mentale e fisica dei follower del suo profilo Instagram è quello che ha messo in atto la bella Carolina Casiraghi. La famosa influencer ha sconvolto i suoi fan pubblicando una foto in cui protagonista indiscusso è il suo statuario lato B. Lo scatto è in bianco e nero e si può ammirare Carolina distesa a pancia in giù con in primo piano le labbra carnose. La schiena perfetta cade dolcemente verso l’invidiabile sedere, indubbiamente il punto di maggiore interesse per i tanti ammiratori che l’hanno inondata di cuoricini e commenti entusiasti. Per questa foto l’influencer ha deciso di puntare tutto sulla sua invidiabile fisicità regalando ai fan uno scorcio di paradiso capace di far cadere verso la perdizione tutti coloro che tentano di raggiungerlo.

Il curriculum che non ti aspetti di Carolina Casiraghi