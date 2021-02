Sabrina Salerno senza freni su Instagram: la cantante continua a postare scatti al limite del proibito sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno sempre più esagerata sui social network. La cantante posta ogni giorno scatti bollenti e provocanti in cui mette in mostra il suo fisico incredibile e le sue curve da sogno. La 52enne cura il suo corpo in maniera perfetta e si allena con costanza e rigore: i risultati sono evidenti.

La Salerno, nonostante gli anni che passano, è sempre una donna esplosiva e ammaliante. Gli ammiratori, ogni giorno, restano a bocca aperta davanti a tanta bellezza e avvenenza. La nativa di Genova, poco fa, ha postato l’ennesimo scatto sbalorditivo su Instagram. L’uscita dall’acqua è semplicemente uno spettacolo sensuale.

Sabrina Salerno, scatto esplosivo: trasparenze da censura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, poco fa, ha letteralmente mandato in tilt il mondo dei social network condividendo una foto mostruosa. La cantante è in riva al mare ed è tutta bagnata. L’acqua rende la sua canottiera bianca praticamente invisibile: le trasparenze sono da arresto cardiocircolatorio. Il suo viso è incantevole come sempre e le sue labbra sono irresistibili.

Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già catturato in breve tempo 14mila cuoricini e tantissimi commenti. “Che donna…da innamorarsi a prima vista”, “Sei una bellezza indescrivibile”, “Sei la mia preferita”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, qualche giorno fa, mandò i fan in visibilio condividendo un selfie mostruoso. La 52enne indossava una canotta stratosferica che mise in evidenza il suo décolleté mozzafiato.