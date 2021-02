Verissimo, Antonella Elia racconta la sua malattia: “Ecco come l’ho scoperto”

Antonella Elia ospite a Verissimo ha raccontato la sua malattia diagnosticata nel 2016, ricorda al pubblico a casa di fare prevenzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Oggi pomeriggio ospite del salotto di Verissimo l’opinionista del Grande Fratello Vip Antonella Elia, che, intervistata da Silvia Toffanin ha voluto parlare della malattia che l’ha colpita nel 2016 e ha lanciato un messaggio importante legato alla prevenzione. Antonella, bellissima in monospalla blu acceso, ha parlato pubblicamente della sua malattia per la prima volta, solo poche settimane fa, dopo una lite con Samantha De Grenet al GF Vip.

“Sono qui per portare un messaggio di coraggio, e di fiducia alle donne. Non vorrei essere patetica, ma dopo aver parlato a lungo con il mio oncologo, ho capito che questa è un’occasione per aiutare le donne. Nel 2016 sono stata operata al seno sinistro, me ne sono accorta facendo prevenzione, perché non ho mai voluto fare la mammografia, ma la mia ginecologa ha insistito e l’ho preso in tempo”.

Il riscontro della malattia è un impatto importante, “Entri in contatto con la morte, con la paura della morte e dei cambiamenti del tuo corpo. La femminilità poi viene compromessa, trasformata e cambiata”.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, squalifica immediata dalla casa: mai successo nella storia

Antonella Elia invita tutte le donne a fare prevenzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Antonella Elia ha però voluto lanciare anche un messaggio di fiducia verso le donne a casa che la ascoltavano. “Con la prevenzione e lo screening – ha ribadito – si può salvare la vita. Ho provato tanta vergogna di questo pezzo mancante, e per due anni mi sono sentita diversa, e di dovermi nascondere. La nostra fisicità cambia, ma noi donne siamo estremamente forti”.

“La malattia domina su di te, ma grazie all’aiuto delle persone che ti sono vicine, dei medici, riesci a affrontare tutto. Se ne esce, perché comunque la medicina ha fatto passi da gigante, ma bisogna uscire dallo stigma e dalla vergogna. Non sono riuscita ad avere rapporti intimi, ho perso la mia femminilità, il mio essere donna”.

L’opinionista davanti le telecamere ha voluto ricordare anche Nadia Toffa recentemente scomparsa, esempio della malattia che lei stessa ha vissuto, ma che ha sempre deciso di parlarne con il sorriso per portare un messaggio forte a chi le stava accanto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“Purtroppo non ce l’ha fatta ma in ogni istante ha sempre nobilmente condiviso, senza strumentalizzare la malattia, quello che stava provando, per aiutare gli altri. (…) Come Nadia Toffa, bisogna essere sempre sorridenti e forti”.