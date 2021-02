GF Vip, squalifica immediata dalla casa: mai successo nella storia. Alda D’Eusanio è stata espulsa dal gioco dopo quello che ha detto sul compagno di Laura Pausini

Alda D’Eusanio è stata squalificata immediatamente dalla casa del GF Vip. Era inevitabile, dal giorno dopo la sua entrata tutti avevano capito che avrebbe avuto vita breve nella casa più spiata d’Italia. Faceva battutine che non piacevano al pubblico e, il giorno dopo la sua entrata, aveva usato la NWord durante una festa coni ragazzi. Era stata messa in una nomination d’ufficio che l’ha superata, e ora a distanza di pochi giorni è finita nuovamente nei casini per qualcosa che ha detto su Laura Pausini.

Alda D’Eusanio squalificata con effetto immediato dalla casa del GF Vip

+++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente #AldaDEusanio da Grande FratelloVip. +++ #GFVIP — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 6, 2021

Alda mentre parlava in bagno con le sue amiche, quando è partita “Strani Amori” ha cominciato a parlare di Laura Pausini e ha insinuato che il suo compagno Paolo la riempisse di botte. Delle affermazioni gravi che hanno portato la cantante a querelare la giornalista. Dopo diverse ore di panico, la Mediaset ha annunciato la squalifica della concorrente dalla casa. Era inevitabile perché certe cose non possono essere dette in televisione, sono delle insinuazioni davvero molto gravi nei confronti di una cantante e di una coppia molto amata del mondo dello spettacolo e che ha pure una figlia di otto anni.

La Mediaset ha richiesto la squalifica immediata, questo significa che Alda potrebbe uscire dalla casa anche prima di lunedì che ci sarà la puntata.