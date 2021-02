Questa sera, sabato 6 gennaio, nuova puntata di C’è Posta Per Te ricca di emozioni e grandi ospiti: tutti i dettagli

Come ogni sabato sera torna su Canale 5 Maria De Filippi con una nuova puntata di C’è Posta Per Te. Il seguitissimo programma Mediaset che anche dopo vent’anni continua a tenere incollati milioni di persone alla televisione con le sue storie. Il pubblico sembra non averne mai abbastanza e ogni settimana non perde l’occasione per seguire le appassionanti vicende dei suoi protagonisti. Anche nella puntata di questa sera non mancheranno le emozioni e due grandi ospiti sono pronti a lasciarsi coinvolgere in toccanti sorprese.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, anticipazioni 6 febbraio: Evandro eliminato dal programma

C’è Posta Per Te, gli ospiti di sabato 6 gennaio

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021 diventa un affari di famiglia. Bomba sulla conduzione

Gli ospiti di questa settimana sono due graditi ritorni. Il primo sarà quello di Claudio Amendola che torna a C’è Posta Per Te per l’ennesima volta. L’attore ha più volte in passato regalato una sorpresa all’interno del programma di Maria De Filippi e questa sera si renderà partecipe di una nuova emozionante storia. La sua ultima apparizione nello studio di C’è Posta è avvenuta nel 2019, quando sorprese una coppia di suoi sostenitori alle prese con gravi difficoltà economiche.

Ci sarà spazio anche per gli appassionati di calcio. È capitato spesso che una figura di spicco di questo sport venisse chiamato in trasmissione e questa sera sarà la volta di Ciro Immobile, presente insieme alla moglie Jessica Melena. Il calciatore della Nazionale torna nel programma un anno dopo la sua prima partecipazione, pronto a regalare una nuova forte emozione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

C’è Posta Per Te resta uno dei programmi di punta di Mediaset, che di settimana in settimana puntualmente sbaraglia ogni concorrenza. Questa sera si sfiderà ancora una volta con Carlo Conti, pronto a condurre su Rai1 l’ultima puntata dello speciale di Affari Tuoi.