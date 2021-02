Cristina Casiraghi: senza veli, solo un corpetto a coprire le forme FOTO

Carolina Cristina Casiraghi, sapete chi è l’imprenditrice milanese? Su Instagram ha fatto scintille e i fan non sanno più dove guardare

E’ ormai all’ordine del giorno trovare le sue foto sul web con forme in vista e look sexy anche fuori dalla normalità. Stiamo parlando di Carolina Cristina Casiraghi, imprenditrice milanese che da qualche tempo si è fatta notare dalla comunità virtuale che la segue su Instagram. Infatti la donna non perde occasione di pubblicare post osé che i fan non vedono l’ora di commentare. Completini intimi, sguardi provocanti e stacco di coscia. Cosa manca?

LEGGI ANCHE>>>>Carolina Casiraghi, senza slip su Instagram, rischio censura – FOTO

Carolina Cristina Casiraghi: il motivo di queste foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

LEGGI ANCHE>>>>Carolina Casiraghi, il vestito scende e la temperatura sale: “Mi piace” – FOTO

Sono molti coloro che si chiedono quale sia il motivo delle foto che quotidianamente Carolina pubblica su Instagram. Sono immagini sexy, provocanti e sensuali, ma l’intento dell’imprenditrice va ben oltre i canoni. Alla donna piace farsi notare ma con stile. Il suo obiettivo è quello di mostrare la vera lei e di dar vita ad un‘icona della moda. E’ infatti figlia di una modella, ma lei vuole cambiare quel mondo e renderlo autentico. Così Cristina si mostra senza veli e tra una buongiorno e una buonanotte manda in tilt i fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Non male come outfit per andare a letto: corpetto trasparente nero e pantaloni a culotte. Una cinta unisce i due pezzi. Le sue gambe fanno perdere la testa a chiunque la guardi e i commenti non mancano mai: “Splendida” scrive un utente; “Beautiful as always” aggiunge un altro.