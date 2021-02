La bella Morales bellissima seduta sul bancone pensierosa e con le gambe scoperte, appare sensuale e meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocio Morales condivide uno scatto seduta sul bancone del bagno con le sue infinite gambe a penzoloni e ha lo sguardo perso. Chissà a cosa starà pensando. Penserà forse al fatto che ogni tagli di capelli che fa diventa subito un must-have. La giovane attrice è un personaggio iconico, imitata e ammirata da moltissime donne anche per la sua semplicità e spontaneità.

Rocio Morales con la figlia Luna, cantano mentre si lavano i denti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

La compagna di Raoul Bova canta in bagno con la figlia Luna mentre si lavano i denti. Nella didascalia scrive una dedica dolce a sua figlia:” E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme. Una di esse è il momento karoke mentre ci laviamo i denti. Insegnarti ed imparare dalla tua purezza ma sopratutto divertirci insieme, sempre!”. La Morales è davvero una mamma premurosa e molto presente per le sue due bambine. Gioca con loro e scherza tutto il giorno. A inizio dicembre era il compleanno della primogenita Luna e l’attrice ha condiviso la foto del post parto con la bimba appena nata e Raoul che l’abbraccia forte.

Nella didascalia scrive:”5 anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me. Grazie di esistere Luna. Auguri amore mio. Grazie per essere stato il compagno perfetto d’avventura”. Poi è nata la secondogenita Alma per la gioia di mamma e papà. I suoi pensieri vanno alle sue figlie in un momento così delicato come quello che stiamo affrontando tutti quanti in questo periodo. Scrive due parole proprio esprimendo i suoi pensieri:”In questo momento difficile è inevitabile fermarsi a pensare e a riflettere su quanto realizzato fino ad oggi. ho sempre vissuto la mia quotidianità facendo tantissime cose e mi sentivo quasi “infallibile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Oggi invece mi fermo e penso alle mie bambine che vivono questa situazione con innocenza. Voglio imparare da loro e adesso tirare fuori la parte migliore di me. Il benessere della mia famiglia in questo momento dipende più che mai dal mio benessere. Se sono forte…mi sento al sicuro”.