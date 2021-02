Melissa Satta continui cambi di intimo in un VIDEO che fa impazzire

Melissa Satta entra entra dritta nel cuore dei fan e fa venire la “pelle d’oca” durante un video in cui ci regala tante sfaccettature d’intimo

Potremmo definirlo come lo “sfogo” inarrestabile del Dio Eros. Parliamo della videoperformance di Melissa Satta, che ha reso “bollente” instagram con una serie di pose in intimo. E’ un periodo in cui, l’ex di Kevin Boateng è particolarmente al centro dell’attenzione, oltre ad essere una delle showgirl più cliccate del momento.

La separazione dopo nove lunghi anni d’amore è stata meno dolorosa del prevista, in quanto Melissa ha subito dato una svolta alla propria vita, ripartendo da se stessa. Non a caso avrebbe deciso prima di tutto rilanciare le proprie ambizione sul piccolo schermo.

Dalla Mediaset alla Rai, nel oto game show di Carlo Conti, “Affari Tuoi – Viva Gli Sposi”, il passo è breve e conciso, quasi netto per far capire a tutti, che la Satta è pronta a riconquistare un posto da privilegiata sotto i riflettori.

Melissa Satta risalta il proprio “ego” in un mix di scatti volti alla sensualità

All’indomani della separazione dal marito, con un post in cui spiegava che la coppia era di comune accordo a re questo passo, per Melissa Satta è iniziato un nuovo capitolo di vita. Resta sempre indaffarata nel ruolo di mamma per i suoi figli, ma nel tempo libero ha voluto fermamente dedicarsi a se stessa e ai suoi hobby, ai quali non aveva quasi mai dedicato del tempo necessario.

Eccola dunque incidere in maniera pittosto sensuale tra le pagine di Instagram, dove tra una posa e l’altra sta regalando attimi di bellezza da capogiro per gli occhi dei fan. Come in occasione dell’ultima perfomance video, dove Melissa risalta il valore della donna in società.

Poi si limita d’improvviso ad uno “sfogo” di passione da far venire la “pelle d’oca”, dopo una serie di scatti fulminanti, in cui mostra il significato della femminilità più trasgressiva. Serie di pose in intimo da “arresto cardiocircolatorio”. Si parte con reggiseno e slip il color “carne”, passando per il nero che già risalta il valore della trasparenza in zona dècollète.

Poi resta senza veli, nella zona del busto superiore, solo collant e girata di spalle per uno spettacolo fotografico da backstage, “vietato ai minori”. Il tutto si svolge sulle note di “The Dreams” del gruppo musicale dei Cranberries, ovvero l’adrenalina giusta per far “impazzire” i fan