Chiara Francini è bellezza e sensualità: la FOTO che ti fa innamorare

Chiara Francini è bellezza e sensualità: l’ultimo scatto postato dalla conduttrice su Instagram fa tremare il web

Ha conquistato oltre 13mila “cuoricini” l’ultimo scatto di Chiara Francini. La splendida attrice fiorentina, che quest’anno celebrerà 42 anni, è una bellezza che non passa di certo inosservata agli utenti, i quali non mancano di commentare i suoi post con apprezzamenti e lusinghe. Nell’ultima foto condivisa, la presentatrice ha regalato un primo piano da vera diva. La Francini, truccata da mani sapienti, sfoggia un volto che sembra disegnato. Gli occhi da cerbiatta e le labbra carnose hanno incantato gli utenti, che non si sono di certo trattenuti. “Eterea” – scrive qualcuno, e qualcun altro rincara la dose – “Sei stupenda“.

Chiara Francini, la trama del romanzo “Il cielo stellato fa le fusa”

Pubblicato lo scorso dicembre dalla casa editrice Rizzoli, l’ultimo romanzo di Chiara Francini sta riscuotendo grande apprezzamento da parte del pubblico. Il libro, intitolato “Il cielo stellato fa le fusa“, vuole essere una sorta di “Decameron” attualizzato, con una trama narrativa che ha molti punti in comune con l’opera di Giovanni Boccaccio.

Al centro della vicenda, un gruppo di persone che si ritrovano recluse in una grande villa della Toscana. Per trascorrere il tempo, i protagonisti decidono di intrattenersi con delle novelle. Gli avvenimenti vengono raccontati da uno strano narratore: un gatto rosso. La Francini, nel commentare questa insolita scelta, ha spiegato che il narratore le ha permesso di analizzare le vicende dei protagonisti da un punto di vista mai banale.

L’intero romanzo, come ribadito dall’autrice, si fonda sul dialogo, quel dialogo che secondo Chiara “salverà il mondo“. Il bisogno di aggregazione e di condivisione, di cui siamo privati nel periodo corrente, viene così esplicitato dalla Francini in maniera sublime.