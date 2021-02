Caterina Balivo versione “Queen” ti mette l’allegria: bellezza e poesia – FOTO

Caterina Balivo sembra aver nostalgia del Natale: lo scatto in versione “Queen” ha fatto impazzire gli utenti. Tripudio di likes per la splendida conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Tornata in tv come giurata de “Il Cantante Mascherato”, Caterina Balivo non ha mai smesso di comunicare con i followers che la seguono appassionatamente. La conduttrice, dopo aver detto addio ai programmi “Detto Fatto” e “Vieni da me”, ha deciso di prendere parte alla trasmissione di Milly Carlucci, per la gioia dei suoi fan. Del resto, la Balivo è un personaggio molto amato sui social: il profilo Instagram della conduttrice ha infatti raggiunto 1,4 milioni di seguaci.

Proprio quest’oggi, Caterina ha manifestato agli utenti la nostalgia di cui è preda. “Scusate…ma solo a me manca il Natale, vero?“, ha chiesto la giurata ai followers, postando uno scatto che non può non trasmettere allegria. La Balivo, che indossa una maglia rossa con scritto “Queen“, è bella come mai prima d’ora. I fan, nel rispondere, si sono accodati a lei: “E’ passato senza accorgersene“.

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo vestitino in pizzo macramè sensuale e sexy: perdi la testa – FOTO

Caterino Balivo, l’abito che fa girare la testa, il web impazzisce – FOTO