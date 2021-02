La spumeggiante conduttrice televisiva ed ex modella posta una nuova foto per ricordare ai fan l’appuntamento con la diretta su Rai 1.

La Balivo indossa un aderente e scollato vestito rosa in pizzo: super elegante e super glamour!

I tacchi hanno la forma a punta e sono in vernice; gli orecchini sono pendenti e molto luminosi; il make-up è iper curato, ma comunque delicato.

Lo scatto, in meno di mezz’ora, ha già ricevuto più di 4.000 mi piace e 100 commenti, tra cui si legge: “Bellissima come sempre“, “Meravigliosa e spettacolare“, “Wow che bella“.

Caterina Balivo spiega il motivo dell’assenza in tv: “Non ce l’ho fatta!“

Caterina Balivo, a Domenica In, spiega il motivo per il quale si è assentata dal mondo della televisione: “Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma. La pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con grande sacrificio, a quel punto non ce l’ho fatta“.

E ancora: “Mio marito era sempre accanto a me, e molte volte ha fatto lui dei passi indietro per permettermi di lavorare. Abbiamo cambiato città, casa, scuola. Ora il Coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto“.

E infine aggiunge: “Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non ce l’ho fatta. È stata una scelta d’amore“.