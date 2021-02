La cantautrice Levante pubblica una nuova foto sul suo profilo Instagram: lo scatto risale al 5 febbraio 2020, ore 20:30 a Sanremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Questo post, in cui indossa un vestito dalla fantasia floreale, ha ottenuto, in un’ora, più di 64.000 mi piace e 570 commenti: numeri da record!

Nella didascalia scrive: “Ero terrorizzata. Io il Festival lo avevo sognato da piccolissima e quando mi ci sono ritrovata ho detto “che cosa ca**o mi è passato per la mente?”.

E ancora: “Qui non sapevo ancora che avrei sceso le scale egregiamente ma mi sarei tenuta il top le braccia per tre minuti e trenta secondi, cantando, e sfoggiando un sorriso di una dolcezza che raramente mostro. È stato fotonico!“.

TI POTREBBE INTERSSARE ANCHE >>> Levante, l’annuncio ai fan “nello stupore di un timido sorriso” – FOTO

Levante è sempre più bella: ha un fascino invidiabile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Levante, selfie allo specchio strizza l’occhio ai fan: bella anche così – FOTO

La cantautrice ha postato questo scatto due giorni fa: la vecchia foto risale al 3 febbraio 2014, precisamente alle ore 9:36.

Nonostante non abbia neanche un filo di trucco, Levante è bellissima: non ce n’è per nessuna!

La foto ha quasi raggiunto i 40.000 mi piace e i 140 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti, ad esempio: “Quanto sei bellaaaa“, “Stupenda“, “Bellissima“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook ,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

I followers, che al momento sono più di 877.000, hanno apprezzato molto il post della meravigliosa “inventrice ed esploratrice” (come si definisce lei stessa nella descrizione del suo profilo).