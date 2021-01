Levante, selfie allo specchio strizza l’occhio ai fan: bella anche così – FOTO

La cantante Levante emoziona il pubblico di Instagram con un selfie mozzafiato allo specchio: “Vedo il bicchiere mezzo pieno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

L’ascolto e lo sguardo è tutto ciò che chiede Levante per renderla felice e spensierata. L’amore per la musica è una soluzione per allietare le coscienze preoccupanti degli italiani, che in questo periodo son caduti nello “sconforto”, a casua di una malattia subdola.

Ed ecco che arriva la cantautrice di Caltagirone a rivoluzionare in positivo le giornate dei fan e offrire loro qualche certezza in più per un futuro più roseo. Lo pseudonimo di Claudia Lagona ha dato un piglio diverso nel modo di vedere le cose, rispetto alle altre influencer e artiste del mondo dello spettacolo.

Prendere spunto da lei, che vede con una certa costanza, “il bicchiere mezzo pieno per quasi tutto l’anno” è certamente un quid in più per coloro che nella propria vita trovano sempre occasione di “smussare” l’ottimismo

LEGGI ANCHE —–> Eleonora Pedron bellissima con giacca lunga e mani sui fianchi, schianto – FOTO

Levante, make-up artist inimitabile: la temperatura sale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

LEGGI ANCHE —–> Laura Pausini condivide un tenero ricordo con la sorella, emozionante-FOTO



La forza di attrazione, mischiata con il coraggio e la consapevolezza dei propri mezzi per i fan di Levante sono gli ingredienti base, per vivere un’esistenza sempre in fase crescente. Gli insegnamenti della cantautrice hanno sempre avuto un effetto positivo e propositivo nella vita dei propri fan. Che non smetteranno mai di ringraziarla, se ogni giorno trovano la “strada” maestra, per affrontare le giornate con maggiore ottimismo.

L’entusiasmo e la gioia di vivere all’altezza della situazione, nonostante il periodo che incombe si trovano sempre dalle parti di Levante, artista dalla voce profonda e scrittrice di “sogni”. La popolarità acquisita a Sanremo si è proiettata alla stessa maniera sui social.

Instagram è il “carburante” necessario per mettere in risalto l’immagine di una donna colta, che sa convogliare bellezza e intelligenza in un sol “boccone”. Come nell’ultima occasione, dove la cantautrice di Caltagirone si esibisce in un selfie mozzafiato davanti allo specchio di casa, mettendo in risalto le qualità di make-up artist.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Anche con un solo occhio si può scorgere una realtà in cui, “la sfiga non esiste”, se c’è stato l’impegno da parte nostra di averci provato fino all’ultimo. E in questo contesto di “sfida”, individuare e focalizzarsi su un unico raggio di sole, in un paesaggio di tempesta è importante per continuare a vivere e dare un senso alla propria vita