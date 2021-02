Giorgia Rossi fa impazzire i followers: la FOTO sul letto è strepitosa

Giorgia Rossi è decisamente inarrestabile su Instagram: la giornalista continua a postare scatti fenomenali in cui mette in mostra tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia Rossi è una giornalista di assoluto successo. La nativa di Roma ha già inserito nel suo curriculum lavori importanti, presentando ad esempio i Mondiali di Russia 2018 su Mediaset e conducendo programmi seguitissimi come Tiki Taka e Studio Sport. Come se non bastasse, la classe 1987 ha lavorato anche per Mediaset e Sky.

Giorgia è attivissima sui social network, in particolare su Instagram: la giornalista ama pubblicare foto mozzafiato in cui sfodera tutta la sua bellezza e la sua femminilità. I suoi seguaci, per ogni contenuto postato in rete, impazziscono e sognano. La conduttrice, poco fa, ha deliziato la sua platea postando uno scatto strepitoso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melissa Satta serie di FOTO mozzafiato, tutta scosciata: che meraviglia – FOTO

Giorgia Rossi fantastica sul letto, la foto fa impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Selvaggia Roma lo spacco della sua scollatura è illegale – FOTO

Giorgia, poco fa, ha deliziato la sua platea postando sui social una foto spettacolare. La 33enne è comodamente seduta sul letto e indossa un pigiamino alquanto particolare. Nonostante l’outfit casalingo, la bellezza della giornalista abbaglia decisamente i followers. I suoi lineamenti sono fantastici mentre le sue labbra sono irresistibili.

Il post ha già raccolto 11mila cuoricini e numerosi commenti. “Sei bellissima”, “Che amore di donna”, “Sei favolosa e bravissima”, “Elegante anche in pigiama”, “Spettacolo”, si legge.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia, qualche giorno fa, fece impazzire tutti pubblicando su Instagram una foto incredibile. La romana indossava un vestitino sexy e corto che mise in risalto le sue gambe da favola.