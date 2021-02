Ritenzione idrica: la tisana drenante da fare a casa

Inutile negarlo: ogni donna soffre di ritenzione idrica. E non importa quanto sia o non sia grave perché si è sempre e comunque alla ricerca di una soluzione. Proprio per questo, oggi ti proponiamo una tisana super drenante da fare a casa.

La ritenzione idrica è un problema che affligge ogni donna. E proprio per questo motivo è importante avere una soluzione pratica e veloce da utilizzare nei momenti di maggior gonfiore.

Le cause possono essere molteplici ma, senza ogni dubbio, si tratta di un disagio che modifica l’aspetto della pelle, intaccando di conseguenza l’autostima e la sicurezza di sé.

La soluzione che ti proponiamo oggi è una tisana drenante che eliminerà il tanto odiato effetto a “buccia d’arancia”.

Ovviamente come qualsiasi altra tisana contro la ritenzione idrica deve essere associata ad un’alimentazione sana e ad un’attività fisica costante.

Ecco la tisana super drenante da preparare a casa.

Tisana drenante: ingredienti e procedimento

La tisana drenante che ti proponiamo oggi è estremamente semplice sia nella ricerca degli ingredienti, sia nella preparazione. Dovrai procurarti solamente del prezzemolo fresco ed un limone.

Il prezzemolo è una spezia ricchissima di sali minerali in grado di eliminare tutti i liquidi in eccesso. Insomma, un vero toccasana contro la ritenzione idrica.

Per la preparazione, inizia preparando un infuso mettendo a bollire un pentolino di acqua. Successivamente, quando l’acqua sarà bollente, inserisci un mazzetto di prezzemolo e due fettine di limone. Per il prezzemolo, ricorda di inserire sia le sue foglie, sia i suoi gambi. Lascia il composto in infusione per circa 5 minuti coprendo il pentolino con un coperchio. Una volta pronta, decidi tu se consumarla calda o se farla raffreddare.

L’ideale sarebbe consumarla a stomaco vuoto, così da depurare correttamente l’organismo. Per questo il momento migliore è la mattina appena svegli o la sera prima di dormire.

Infine, come ultimo consiglio, cerca di non aggiungere né zucchero né miele così da godere fino in fondo dell’effetto depurativo e drenante.

Soffrire di ritenzione idrica è un problema sicuramente fastidioso ma, allo stesso tempo, facilmente risolvibile. Adottando uno stile di vita sano, dovrai soltanto procedere con piccole accortezze quotidiane. Questa tisana fai-da-te è una di queste. Prova il suo effetto super drenante!