Claudio Amendola: “È imbarazzante, non ci si abitua mai”

A C’è Posta per Te, Claudio Amendola si commuove in diretta. Davanti al calore del pubblico l’attore confessa: “È imbarazzante, non ci si abitua mai”

Claudio Amendola, amato attore e doppiatore torna ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per Te. E nonostante sia una presenza fissa del mondo dello spettacolo da quasi 40 anni, l’attore non trattiene l’emozione davanti al pubblico. Quando Amendola fa il suo ingresso nello studio di Canale 5, gli spettatori lo accolgono calorosamente e lui appare visibilmente toccato dai loro applausi.

Una reazione che ha sorpreso anche la conduttrice De Filippi, che lo saluta dicendo: “La cosa bella è che ancora ti imbarazzi, ti emozioni“. L’attore romano quindi chiarisce: “Non ci si abitua mai a queste dimostrazioni di affetto. È davvero imbarazzante, ma è bellissimo“. E questo non è l’unico momento commovente della sua partecipazione al programma. L’attore infatti è stato invitato in trasmissione per fare una sorpresa alla sua fan Sara, da parte del fidanzato Giuseppe.

Claudio Amendola a C’è Posta per Te: la maxi sorpresa a Giuseppe e Sara

Arriva il momento di conoscere la storia di Giuseppe e Sara. A 9 anni al ragazzo viene diagnosticata la sclerosi multipla. Al liceo incontra Sara, che diventa la sua inseparabile compagna di vita. Da allora sono trascorsi 11 anni e lei vorrebbe mettere su famiglia, ma Giuseppe ha sempre rifiutato per paura che la sua malattia degenerativa possa diventare un peso per entrambi. Ora che il ragazzo si è deciso, ha chiesto a C’è Posta per Te di realizzare il sogno di Sara di incontrare il suo idolo, Claudio Amendola.

L’attore è visibilmente colpito dalla difficile storia della giovane coppia, ed è prodigo di consigli e affetto verso i due ragazzi. Il protagonista de “I Cesaroni” non si presenta all’appuntamento a mani vuote e regala ai due fidanzati una camera da letto per la loro nuova casa, una postazione da estetista per facilitare il lavoro di Sara, e soprattutto un indispensabile e ingente aiuto economico.

Claudio incoraggiare soprattutto Giuseppe e gli chiede di dimostrare coraggio e resilienza davanti ai giorni bui della malattia: “La scienza e la medicina fanno passi da giganti, e tu hai il dovere per te stesso e per Sara di aspettare fino a quel momento”.